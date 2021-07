SKY – Emerson Palmieri cambia agente: vuole la cessione, Napoli lo attende (Di giovedì 1 luglio 2021) Emerson Palmieri cambia agente, lo riferisce Sky attraverso Gianluca Di Marzio. Il giocatore impegnato agli Europei con Roberto Mancini vuole la cessione perché vuole giocare di più, lo ha detto apertamente anche durante l’ultima conferenza stampa con l’Italia. Per questo motivo Emerson Palmieri ha deciso di cambiare agente, vuole favorire la cessione con il Napoli in agguato. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky negli ultimi giorni la “pista ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 luglio 2021), lo riferisce Sky attraverso Gianluca Di Marzio. Il giocatore impegnato agli Europei con Roberto Mancinilaperchégiocare di più, lo ha detto apertamente anche durante l’ultima conferenza stampa con l’Italia. Per questo motivoha deciso direfavorire lacon ilin agguato. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky negli ultimi giorni la “pista ...

