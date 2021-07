Silvia Toffanin e Anna Tatangelo alla domenica di Canale 5 al posto della D’Urso?

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 1 luglio 2021) L’ufficialità non è ancora arrivata, ma pare proprio che le voci che parlavano di un drastico ridimensionamento della presenza di Barbara D’Urso in televisione a partire dalla prossima stagione stiano trovando sempre più conferme. Dopo lo stop di Live – Non è la D’Urso e la notizia, anticipata da Dagospia, di una riduzione della durata di Pomeriggio Cinque, ora è il blog di Davide Maggio a parlare di un’ulteriore limitazione: la cancellazione di Domenica Live dalla domenica pomeriggio di Canale 5 anche se, a dire il vero, nel corso degli ultimi mesi il programma si era concentrato su una fascia ben meno estesa rispetto agli esordi. Secondo il blog, a occupare quella collocazione e a fare battaglia alla potentissima Domenica In di Mara Venier e a Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini saranno due volti noti: Anna Tatangelo e Silvia Toffanin.