Silvia Salemi | «I sogni nelle tasche» | l’anteprima del video

Advertising

GiornaleLORA : Silvia Salemi torna sulle scene con “I SOGNI NELLE TASCHE”, il nuovo brano in radio e in digitale da venerdì 2 lugl… - rik912 : Demo Morselli, Silvia Salemi, i Los Locos, Paolo Belli. Ma chi cazzo intervistano a #Dribbling? Io sono senza parol… - musicland : MUSICLandNEWS: SILVIA SALEMI 'I Sogni Nelle Tasche' - RadioStandBy : Silvia Salemi: il nuovo singolo “I Sogni Nelle Tasche” - BenedettoC8 : Giulia Broccola Salemi sarà già nervosa? Chi lo sa Silvia, chi lo sa #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Salemi

Vanity Fair.it

... Antonella Lo Coco, Emis Killa, Marco Masini ("Qualcosa che cercavi altrove", "Fra La Pace E L'Inferno'), Zibba, Mietta ("Milano E' Dove Mi Sono Persa"), Gianni Morandi ("Io Ci Sono"),(...torna sulle scene con 'I sogni nelle tasche' (etichetta Dischi Dei Sognatori / distribuzione Artist First), il nuovo brano in radio e in digitale da venerdì 2 luglio. - -Warner Chappell rinnova con Valerio Carboni il nuovo contratto come autore in esclusiva con l'azienda con cui collabora dal 2015.Dopo 'Chagall', con un occhio sempre rivolto alle sonorità attuali e senza mai rinunciare alla profondità tipica del cantautorato, Silvia Salemi torna sulle scene con il nuovo brano 'I sogni nelle tas ...