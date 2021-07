Sicurezza urbana, arrivano 65 milioni di euro per tre anni (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 luglio 2021 " In tre anni alla Città metropolitana di Roma andranno 11,6 milion i di euro, 6,7 a Milano, 8,4 a Napoli , 2,5 a Torino, 2,3 milioni a Genova, a Bologna 1,6 milioni, mentre ... Leggi su lanazione (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 luglio 2021 " In trealla Città metropolitana di Roma andranno 11,6 milion i di, 6,7 a Milano, 8,4 a Napoli , 2,5 a Torino, 2,3a Genova, a Bologna 1,6, mentre ...

Sicurezza urbana, arrivano 65 milioni di euro per tre anni E' quanto prevede il decreto di riparto del Fondo per la sicurezza urbana 2021 - 2023 adottato dal ministero dell'Interno, Luciana Morgese . La dotazione complessiva del fondo è di 65 milioni di euro,...

Fondi per la sicurezza urbana, arrivano 65 milioni di euro per tre anni Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto di riparto del Fondo per la sicurezza urbana per il triennio 2021 - 2023 che ha una dotazione complessiva di 65 milioni di euro, con 15 milioni di euro per il 2021 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il ...

