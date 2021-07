Sicurezza, qualità e nuova tecnologia: lavori in Humanitas Castelli (Di giovedì 1 luglio 2021) Sicurezza, qualità e nuova tecnologia. Sono queste le parole chiave che guidano i lavori estivi in programma in Humanitas Castelli e che comporteranno la chiusura delle sale operatorie e dei reparti tra la fine di luglio e l’inizio di settembre. L’ospedale resterà comunque attivo per quanto riguarda visite, prelievi e diagnostica fino al 14 agosto, per fermarsi solo nelle settimane centrali del mese e riprendere l’attività il 30 agosto. Si tratta di lavori finalizzati all’innalzamento degli standard di qualità dell’ospedale e ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 luglio 2021). Sono queste le parole chiave che guidano iestivi in programma ine che comporteranno la chiusura delle sale operatorie e dei reparti tra la fine di luglio e l’inizio di settembre. L’ospedale resterà comunque attivo per quanto riguarda visite, prelievi e diagnostica fino al 14 agosto, per fermarsi solo nelle settimane centrali del mese e riprendere l’attività il 30 agosto. Si tratta difinalizzati all’innalzamento degli standard didell’ospedale e ...

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza qualità Rimandata l'edizione 2021 di 'Meet Music': ecco le nuove date ... ha infatti impedito il montaggio di tutto ciò che serve per creare un evento di qualità nella ... Di lì a poco ci siamo resi conto che una parte delle batterie che alimentano il sistema di sicurezza ...

Reggio Emilia: iniziati i lavori del secondo stralcio all'istituto Scaruffi - Levi - Tricolore "Si tratta di uno dei principali dei tanti interventi che la Provincia sta realizzando per migliorare la sicurezza e la qualità delle scuole superiori reggiane " spiega la vicepresidente con delega ...

Sogesal, qualità e sicurezza nella gestione dei servizi portuali e agri-logistici Quotidiano di Sicilia ... ha infatti impedito il montaggio di tutto ciò che serve per creare un evento dinella ... Di lì a poco ci siamo resi conto che una parte delle batterie che alimentano il sistema di..."Si tratta di uno dei principali dei tanti interventi che la Provincia sta realizzando per migliorare lae ladelle scuole superiori reggiane " spiega la vicepresidente con delega ...