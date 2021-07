Sfidano il senso del ridicolo? De Bortoli | pietra tombale sul M5s e sul comico Beppe Grillo | Video

(Di giovedì 1 luglio 2021) E ora, che si fa? O meglio, e ora che fanno? Si parla del M5s e dello scontro che impazza tra Giuseppe Conte e. Se ne parla a In Onda, la trasmissione di David Parenzo e Concita De Gregorio su La7. Ospite in collegamento ecco Ferruccio De, il quale ragiona sullo scontro tra i due leader. Quella del M5s è una "implosione per certi versi inaspettata, con tonalità drammatiche e reciproche accuse. Sarebbe interessante avere lo streaming di quel che sta succedendo ora ai gruppi - premette l'ex direttore del Corriere della Sera -. Se fossimo al posto del M5s delle origini rivendicheremmo di sapere esattamente cosa sta ...

Advertising

mapiuita : @OrtigiaP @matteosalvinimi @LykanLA @RadioRadioWeb @borghi_claudio @valy_s @Leonard13___ @eliobrig @maryfagi… - costantonio11 : Ma in che senso Galles vs Danimarca sono arrivate entrambe seconde e si sfidano? -

Ultime Notizie dalla rete : Sfidano senso

askanews

Dove ognuno pensa ai propri egoismi, perché io avevo detto: scusatemi, con il Covid cheha ... Il primo della competizione a 25 e il primo della competizione dei 5 migliori Paesi, siin ...... in cui Tediz e SHC (Squirrel High Command) sitra loro facendo affidamento a tante armi e ... Il programma Games with Gold dunque continua a non convincere affatto, e in talbisogna ...Scopri i nuovi film e le serie tv da vedere su Netflix a giugno 2021. In questa pagina invece puoi trovare la top 10 delle serie tv e dei film più visti ...Gran finale, nel segno della contaminazione e della satira musicale, per la Stagione di Prosa del Teatro Comunale di Monfalcone. Lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 luglio, alle 20.15, debutta Oblivion ...