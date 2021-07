Sesso prima del matrimonio? Donna indonesiana collassa dopo aver ricevuto cento frustate (Di giovedì 1 luglio 2021) Una Donna indonesiana è svenuta durante una flagellazione in piazza. Il motivo delle frustate? aver fatto Sesso prima del matrimonio. Siamo nel 2021, ma alcuni episodi assurdi accadono ancora in giro per il mondo. In Indonesia una Donna è stata sorpresa a letto insieme a un uomo in un hotel ed è stata condannata a L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 1 luglio 2021) Unaè svenuta durante una flagellazione in piazza. Il motivo dellefattodel. Siamo nel 2021, ma alcuni episodi assurdi accadono ancora in giro per il mondo. In Indonesia unaè stata sorpresa a letto insieme a un uomo in un hotel ed è stata condannata a L'articolo NewNotizie.it.

