Serie A, ritirata la proposta degli orari spezzatino per il campionato. La Coppa Italia a Mediaset (Di giovedì 1 luglio 2021) È stata ritirata la proposta sugli orari spezzatino per il campionato di Serie A. Durante l'assemblea dei club odierna, infatti, preso atto dell’impossibilità di evitare contenziosi proseguendo con... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 1 luglio 2021) È statalasugliper ildiA. Durante l'assemblea dei club odierna, infatti, preso atto dell’impossibilità di evitare contenziosi proseguendo con...

Advertising

GiuseppeGp86g : RT @CalcioFinanza: Serie A, no allo spezzatino: proposta ritirata - pasqualinipatri : ANSA | Ritirata la proposta sugli orari spezzatino per la prossima Serie A - DaniloBatresi : RT @marifcinter: Lega Serie A, è stata ritirata la proposta sugli orari spezzatino per il campionato 2021/2022. NON ci saranno 10 slot per… - CalcioNapoli24 : - GhigoTrieste : RT @CalcioFinanza: Serie A, no allo spezzatino: proposta ritirata -