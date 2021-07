Serie A, l’assemblea di Lega rinuncia agli orari spezzatino: “Ma chiediamo intervento urgente Draghi” (Di giovedì 1 luglio 2021) La Lega Serie A ha rinunciato all’idea degli orari spezzatino e dei dieci slot diversi per le partite. Si resterà dunque a otto come negli ultimi anni. Questa la motivazione in una nota: “Preso atto dell’impossibilità di evitare contenziosi proseguendo con il piano di spalmare le dieci partite di Serie A di ogni giornata in altrettanti orari diversi a partire dalla prossima stagione, la scelta è stata quella di ritirare la proposta”. Al contempo, i presidenti hanno però alzato la voce chiedendo un intervento del premier Mario Draghi per ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) LaA hato all’idea deglie dei dieci slot diversi per le partite. Si resterà dunque a otto come negli ultimi anni. Questa la motivazione in una nota: “Preso atto dell’impossibilità di evitare contenziosi proseguendo con il piano di spalmare le dieci partite diA di ogni giornata in altrettantidiversi a partire dalla prossima stagione, la scelta è stata quella di ritirare la proposta”. Al contempo, i presidenti hanno però alzato la voce chiedendo undel premier Marioper ...

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, no allo spezzatino totale: proposta ritirata: È stata ritirata la proposta sugli orar… - ultimenews24 : La Coppa Italia e la Supercoppa italiana saranno trasmesse su Mediaset per i prossimi tre anni. Lo ha deciso l'Asse… - enrick81 : @OltreTv @famigliasimpson @AgoCannella @BALDINIPAOLA @Tvottiano @napoliforever89 @argento_tw @MiChiamoFranco… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Diritti tv: Lega serie A assegna la Coppa Italia a Mediaset: (ANSA) - MILANO, 01 LUG - La Coppa It… - fisco24_info : Diritti tv Coppa Italia e Supercoppa a Mediaset, battuta la Rai: L'assegnazione, per i prossimi tre anni, decisa da… -