Serie A, la Lega boccia lo «spezzatino». E la Coppa Italia va a Mediaset: diritti tv per i prossimi tre anni (Di giovedì 1 luglio 2021) La Lega dei club di Serie A ha deciso di ritirare la proposta di distribuire, a partire alla prossima stagione, dieci partite in dieci orari diversi. Per evitare contenziosi l’assemblea ha fatto saltare il progetto di palinsesto proposto a inizio giugno da Dazn che detiene i diritti per i match della Serie A. L’assemblea ha inoltre deciso che le partite di Coppa Italia e la finale della SuperCoppa per il prossimo triennio saranno trasmesse da Mediaset. La tv del Biscione si è aggiudicata i diritti con una proposta di 48,2 milioni di euro ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) Ladei club diA ha deciso di ritirare la proposta di distribuire, a partire alla prossima stagione, dieci partite in dieci orari diversi. Per evitare contenziosi l’assemblea ha fatto saltare il progetto di palinsesto proposto a inizio giugno da Dazn che detiene iper i match dellaA. L’assemblea ha inoltre deciso che le partite die la finale della Superper il prossimo triennio saranno trasmesse da. La tv del Biscione si è aggiudicata icon una proposta di 48,2 milioni di euro ...

Advertising

Gazzetta_it : Mediaset strappa la Coppa Italia alla Rai. E la Lega si lecca i baffi - EnfantProdige : @alessio_gaudino @_Alessio_88 @tw_fyvry @Shinichi199E Intanto la Lega di Serie A ha votato contro il campionato spe… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? @SerieA chiede aiuto al Governo ??? 'Chiediamo l'intervento di #Draghi per far partire senza intoppi il prossimo campio… - noiverinteristi : Lega Serie A, è stata ritirata la proposta sugli orari spezzatino per il campionato 2021/2022. NON ci saranno 10 s… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Lega Serie A: 'Serve incontro con #Draghi per far partire il campionato'. #SportMediaset -