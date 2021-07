Sergio Ramos | altro passo verso il Psg | il fratello è a Parigi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Ramos

L'ufficialità di Wijnaldum è già arrivata e quelle di Hakimi e Donnarumma potrebbero arrivare a breve. Ma il mercato del Psg è tutt'altro che chiuso.ha lasciato il Real Madrid e ben presto sbarcherà in Ligue 1 . Il quotidiano Le Parisien ha rivelato che le parti stanno discutendo e che la volontà del forte difensore centrale è ...Curiosità: il portiere elvetico Yann Sommer parò due rigori a. Le squadre hanno anche pareggiato 1 - 1 in amichevole a Villarreal nel giugno 2018, con gol di Álvaro Odriozola e Ricardo ...Il PSG punta a chiudere a breve l’ingaggio di Sergio Ramos. Le ultime indiscrezioni sul difensore accostato in passato anche alla Juve Sergio Ramos si avvicina sempre di più al Paris Saint-Germain. La ...Non è ancora un giocatore del Psg, ma ci siamo quasi. Sergio Ramos ha lasciato il Real Madrid e ben presto sbarcherà in Ligue 1. Il quotidiano Le Parisien ha rivelato che le parti stanno discutendo e ...