Sequestrata Vpn ' rifugio' dei criminali informatici

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il blitz della Polizia Postale in coordinamento con le forze dell'ordine in varie parti del mondo: DoubleVpn era ampiamente pubblicizzato sui forum underground, sia russi che anglofoni, come mezzo per ...

Adnkronos

DoubleVpn è stato utilizzato per compromettere reti in tutto il mondo e la sua connessionepiù economica costava solo 22 euro (25 dollari). La cooperazione internazionale è stata fondamentale per ...Il blitz della Polizia Postale in coordinamento con le forze dell'ordine in varie parti del mondo: DoubleVpn era ampiamente pubblicizzato sui forum underground, sia russi che anglofoni, come mezzo per ...La Polizia Postale, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano, nel corso di un'operazione di polizia internazionale, ha sequestrato ...