Sei Nazioni U20, gli Azzurrini battono 43-3 la Scozia nella terza giornata - Sei Nazioni U20, show Italia: Scozia travolta 43-3 - Sei Nazioni U20, Italia show, Scozia battuta 43-3 - Gli azzurrini del rugby travolgono la Scozia nel torneo del Sei Nazioni U20

Un primo tempo travolgente chiuso 3 mete a 0 ha aperto all'Italia Under 20 del c.t. Massimo Brunello la strada verso la prima vittoria nel Sei Nazioni di categoria, con la Scozia travolta per 43 - 3 nel match che ha aperto la terza giornata. TRIS ? Gli azzurrini la sbloccano al 6' con una ripartenza dai propri 22: da una touche rubata ... Cardiff " Con una grande prova di squadra l'Italia U20 batte 43 - 3 i pari età della Scozia nel match valido per la terza giornata del Sei Nazioni U20. Gara senza storia con la squadra di Brunello che riesce a imporre il proprio gioco riuscendo a segnare sei mete (tre per tempo) e a conquistare il primo, importante, successo nel torneo.