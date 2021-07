Scuola, obiettivo per le nuove generazioni: educare per istruire meglio (Di giovedì 1 luglio 2021) (di Marco Stroppa, Marco Vecchiato e Samuele Fortina) Valorizzare le nuove generazioni, a partire dai banchi di Scuola. Questo il filo conduttore che ha portato Yezers, in collaborazione con ScuolaZoo, alla scrittura di un Libro Bianco Scuola del Futuro. L’obiettivo? Riportare la Scuola al centro delle priorità dei legislatori. Il Libro Bianco si focalizza su una fetta specifica della popolazione, notevolmente impattata dalle incertezze di questi ultimi mesi: parliamo dei giovani e, in particolare, dei ragazzi tra i 12 e 17 anni. La loro vita ruota intorno alla ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) (di Marco Stroppa, Marco Vecchiato e Samuele Fortina) Valorizzare le, a partire dai banchi di. Questo il filo conduttore che ha portato Yezers, in collaborazione conZoo, alla scrittura di un Libro Biancodel Futuro. L’? Riportare laal centro delle priorità dei legislatori. Il Libro Bianco si focalizza su una fetta specifica della popolazione, notevolmente impattata dalle incertezze di questi ultimi mesi: parliamo dei giovani e, in particolare, dei ragazzi tra i 12 e 17 anni. La loro vita ruota intorno alla ...

Advertising

HuffPostItalia : Scuola, obiettivo per le nuove generazioni: educare per istruire meglio - ANPI_Scuola : 'Misure restrittive tra Milano e Trieste per 4 ventenni accusati di aver allestito un'organizzazione clandestina -… - 2_crim : @matematico65 3) in autunno ci sarà nuovo lockdown, con zone rosse ecc. Vedrai che chi avrà greenpass avrà vantaggi… - CoratoLiveIt : Mondo scuola, il convegno a Palazzo di città: «L'obiettivo è creare un tavolo permanente». Video - mrn_lgu : @brischi79 @jack_midway @matteosalvinimi Premesso che la legge in sé non ha l'obiettivo di propagandare un modo di… -