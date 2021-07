Scuola, ecco il calendario per la Liguria: lezioni al via il 15 settembre. Ultima campanella il 10 giugno 2022 (Di giovedì 1 luglio 2021) Approvato il calendario del prossimo anno scolastico per la Liguria per un totale di 206 giorni di lezione Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 1 luglio 2021) Approvato ildel prossimo anno scolastico per laper un totale di 206 giorni di lezione

Advertising

CentroPagina : Ecco la lettera di uno studente 21enne del Mali ai suoi insegnanti. Un «grazie di cuore» che commuove i docenti del… - joe_catanza : RT @AnnamariaMI85: Ecco come affronto l'ultimo giorno di scuola - infoitinterno : Quando si torna a scuola: ecco il calendario scolastico 2021/2022 regione per regione - ubikurbs : Un articolo di giugno che avevo perso... la scuola pubblica è il male, di certo non insegnano a ragionare, leggere… - peachy_aquarius : @HGoldenHour con mamma. Di quello della scuola guida ricordo solo 'ecco così per levarcela dobbiamo chiamare il carroattrezzi' -