Scambio Insigne-Coutinho, incontro tra i due club: il Barcellona offre il brasiliano! I dettagli (Di giovedì 1 luglio 2021) Notizia di pochi minuti fa è un incontro tra Napoli e Barcellona per parlare di mercato e in particolare dello Scambio Insigne-Coutinho. Il Barcellona, avendo ancora molti esuberi da completare, offrirebbe Philippe Coutinho al Napoli per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il patron Aurelio De Laurentiis. Il brasiliano non ha giocato molto quest’anno: 12 partite in Liga con 2 gol e 2 assist e 2 partite in Champions League con 1 gol. Stagione dunque non indimenticabile per il brasiliano che ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 1 luglio 2021) Notizia di pochi minuti fa è untra Napoli eper parlare di mercato e in particolare dello. Il, avendo ancora molti esuberi da completare, offrirebbe Philippeal Napoli per Lorenzo. Il capitano del Napoli non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il patron Aurelio De Laurentiis. Il brasiliano non ha giocato molto quest’anno: 12 partite in Liga con 2 gol e 2 assist e 2 partite in Champions League con 1 gol. Stagione dunque non indimenticabile per il brasiliano che ...

Advertising

SindromeN : @DiMarzio Ci può stare tenerlo come vice-Insigne. L’unico dubbio che fa sorgere è per l’aumento del numero dei gioc… - Ferrarizer : Un paio di bombe di #Calciomercato: . Si lavora a uno scambio tra Napoli e Lazio con protagonisti #Insigne e M.Savi… - ilsidero : @iovoglioharold @PSG_inside Insigne avanti e Mbappé a casa, Insigne ha il bidet e Mbappé no, Insigne conosce le can… - WarmenBent : Sembrava la playstation lo scambio #Insigne-#Spinazzola-#Insigne sul gol di #Pessina (sempre pronto)! #EURO2020… - arturocapasso : @lea_megna @Carloalvino @kisskissnapoli @sscnapoli @Lor_Insigne La lazio ha una buona merce di scambio perché al Na… -