Sassari, bambina di 5 mesi soccorsa dai medici: aveva una busta di plastica stretta sulla testa (Di giovedì 1 luglio 2021) A Sassari un tremendo episodio di distrazione domestica con protagonisti dei minori sconvolge i paramedici, che hanno dovuto attivarsi con estrema urgenza. Un episodio raccapricciante quello che arriva da Sassari in Sardegna e vede come protagonista una bambina di appena 5 mesi, ritrovata dai medici chiamati a soccorrerla con una busta intorno alla testa. La L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 1 luglio 2021) Aun tremendo episodio di distrazione domestica con protagonisti dei minori sconvolge i para, che hanno dovuto attivarsi con estrema urgenza. Un episodio raccapricciante quello che arriva dain Sardegna e vede come protagonista unadi appena 5, ritrovata daichiamati a soccorrerla con unaintorno alla. La L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

SardiniaPost : Resta in coma la bambina di cinque mesi ricoverata dal 6 giugno nell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dopo av… - bizcommunityit : Sassari, bambina di 5 mesi in fin di vita per un sacchetto di plastica avvolto intorno alla testa - ilgiornale : È la madre ad aver ritrovato la #bambina ormai incosciente, con un sacchetto di #plastica attorno al capo. La procu… - infoitinterno : Sassari, bambina di 5 mesi in fin di vita per un sacchetto di plastica avvolto intorno alla testa - Italia_Notizie : Sassari, bambina di 5 mesi in fin di vita per un sacchetto di plastica avvolto intorno alla testa -