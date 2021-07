Santa Maria Capua Vetere, la direttrice del carcere smentisce l’ex detenuto: «Non li ho mai picchiati, ero assente». E lui si scusa (Di giovedì 1 luglio 2021) Emergono nuovi dettagli sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove lo scorso 6 aprile si verificarono sevizie contro 292 detenuti in protesta per i timori della diffusione del Covid nella casa circondariale “Francesco Uccello”. Secondo la ricostruzione di un ex detenuto disabile, residente nel settore “Nilo” della struttura, durante gli abusi anche la direttrice del carcere Elisabetta Palmieri «aveva un manganello». Nel pomeriggio di oggi, 1 luglio, è però arrivata la sua smentita: «Quel periodo sono stata assente per ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) Emergono nuovi dettagli sulle violenze neldi, dove lo scorso 6 aprile si verificarono sevizie contro 292 detenuti in protesta per i timori della diffusione del Covid nella casa circondariale “Francesco Uccello”. Secondo la ricostruzione di un exdisabile, residente nel settore “Nilo” della struttura, durante gli abusi anche ladelElisabetta Palmieri «aveva un manganello». Nel pomeriggio di oggi, 1 luglio, è però arrivata la sua smentita: «Quel periodo sono stataper ...

