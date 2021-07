Santa Maria Capua Vetere | ex detenuto su carrozzina contro la direttrice del carcere | “Anche lei col manganello” Lei | “Non c’ero in quei giorni”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Vincenzo Cacace: «Secondo me erano drogati, volevano toglierci la dignità. Ci hanno massacrato, hanno ammazzato un ragazzo. Hanno abusato di un». Via all’ispezione del ministero di Giustizia

Advertising

amnestyitalia : Le immagini diffuse da @DomaniGiornale su ciò che avvenne il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere,… - fabiochiusi : Sfogliando la rassegna stampa si deduce che le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, documentate da Dom… - sonolucadini : A chi difende a priori gli agenti di Santa Maria Capua Vetere accusati di torture (sulla base di video eloquenti e… - Lacartastampata : RT @Enneppi: I delinquenti autori della mattanza nel cercare di Santa Maria Capua Vetere hanno ricevuto oggi la solidarietà del segretario… - Antongiulio2 : RT @peraltro: Non ho capito se il ministro della Giustizia che definiva le torture nel carcere di Santa Maria Capua Vetere «una doverosa az… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria

'Nella foga del racconto mi sono confuso, ho detto direttrice ma volevo dire la commissaria', è questa la precisazione di Vincenzo Cacace , ex detenuto sulla sedia a rotelle nel carcere diCapua Vetere. Nel ricordare il pestaggio subito da parte della polizia penitenziaria Cacace aveva detto: 'Erano tutti con i manganelli, anche la direttrice'. Elisabetta Palmieri, come ha ...... nonostante la durissima condanna della ministra Marta Cartabia , Matteo Salvini non ha rinunciato a portare la sua solidarietà alla polizia penitenziaria diCapua a Vetere finiti sotto ...Dal primo al tre luglio si terrà a Napoli e a Santa Maria Capua Vetere il Convegno Internazionale Raffaello 1520-2020 (+1),originariamenteprevisto per i giorni3-5 giugno 2020 e r ...Nel raccontare i fatti è sempre necessario attenersi anche ai tempi in cui essi avvengono. Ieri alle 13:38 il delegato ai trasporti per la Provincia di Lecce (Antonio Tondo, uomo della maggioranza di ...