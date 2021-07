Samsung Galaxy S21 FE arriva ad ottobre | non solo Snapdragon | c’è l’ipotesi ExynosHDblog it

(Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo gli ultimi rumorS21 FE potrebbere ad, e l’azienda per far fronte alla crisi dei chip potrebbe affiancare una versione Exynos a quella con888:…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

infoitscienza : Samsung Galaxy S21 FE batte anche l'Ultra: la caratteristica top - infoitscienza : Nuova tegola per Galaxy S21 FE: Samsung valuta di lanciarlo con Exynos - infoitscienza : Samsung Galaxy S21 FE arriva ad ottobre: non solo Snapdragon, c'è l'ipotesi Exynos

Secondo gli ultimi rumor Samsung Galaxy S21 FE potrebbe arrivare ad ottobre, e l'azienda per far fronte alla crisi dei chip potrebbe affiancare una versione Exynos a quella con Snapdragon 888: insomma ...L'occasione giusta ci è fornita dall'apparizione in Rete di alcune nuove immagini che ci permettono di osservare quello che dovrebbe essere il design di Samsung Galaxy Watch 4 Classic, ossia uno…