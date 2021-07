“Saman è viva”: la dichiarazione che può cambiare tutto (Di giovedì 1 luglio 2021) Nella trasmissione Chi l’ha visto? Ha parlato il fidanzato di Saman Abbas. Dichiarazioni importanti che lasciano ancora un piccolo spiraglio. Saman Abbas (Fonte: Twitter)Il caso di Saman Abbas continua a far discutere. Continuano le ricerche della ragazza che ha cercato in tutti i modi di sottrarsi ad un matrimonio combinato organizzato dalla sua stessa famiglia. Lei fu portata in Pakistan per convolare a nozze con un suo cugino di 10 anni più grande. Non ha mai accettato quella cosa, tanto da dover ricorrere ad un gesto estremo: il suicidio. Aveva ingerito delle pillole che l’hanno fatta stare male e di conseguenza fu ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 luglio 2021) Nella trasmissione Chi l’ha visto? Ha parlato il fidanzato diAbbas. Dichiarazioni importanti che lasciano ancora un piccolo spiraglio.Abbas (Fonte: Twitter)Il caso diAbbas continua a far discutere. Continuano le ricerche della ragazza che ha cercato in tutti i modi di sottrarsi ad un matrimonio combinato organizzato dalla sua stessa famiglia. Lei fu portata in Pakistan per convolare a nozze con un suo cugino di 10 anni più grande. Non ha mai accettato quella cosa, tanto da dover ricorrere ad un gesto estremo: il suicidio. Aveva ingerito delle pillole che l’hanno fatta stare male e di conseguenza fu ...

Advertising

v3rd3acqua : RT @chilhavistorai3: “Spero che Saman sia stata rapita e sia viva. Ho paura per la mia famiglia in Pakistan”. Il fidanzato Saqib in diretta… - infoitinterno : Saman Abbas, il fidanzato Saqib: 'Spero sia viva. Ho paura per la mia famiglia in Pakistan' - AngeloGaraventa : 'Forse Saman è viva', ora parla il fidanzato - Mauro73432329 : - msn_italia : 'Forse Saman è viva', ora parla il fidanzato -