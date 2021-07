(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Sarà un venerdì campale per laSalerno. Dapprima una conferenza stampa sul tema della ‘giustizia giusta’ annunciata molto partecipata, poi l’arrivo diin città. Non è un caso che il segretario Rosario Peduto, sul cui tavolo il dossier più spinoso è quello della scelta – oramai amletica – del candidato-sindaco da appoggiare, faccia le ore piccole.– “Da meno di un anno sono segretario cittadino della– scrive -. Eppure, per la seconda volta ho la fortuna di salutare l’ arrivo nella mia città del nostro leader Matteo”. Sul tema della ...

Advertising

anteprima24 : ** #Salvini a lungomare per dettare la linea alla #Lega (che va coi #Radicali) ** - WCostituzione : @Lucrezi97533276 Solo le discoteche? E la movida dei centri città? E le spiagge piene? E i lungomare brulicanti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini lungomare

anteprima24.it

Lo ha affermato il segretario, Matteo, ai microfoni di Rtl, durante 'Non stop news'. ... mascherina obbligatoria in Campania fino al 31 luglio nei centri urbani, nelle piazze, sul, ......assembramenti o affollamenti' " prosegue " Che significa questo? Quando si va alè per ... Vedi Anche Matteosi pulisce il viso con la mascherina. Il video diventa virale: '...StampaGiornata campana, quella di oggi, per Matteo Salvini. Il leader della Lega sarà presente nella nostra regione per promuovere i referendum per la Riforma della Giustizia. L’appuntamento a Salerno ...Matteo Salvini ha commentato in maniera molto dura le disposizioni messe in atto in Campania dal governatore Vincenzo De Luca.