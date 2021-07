Salire a bordo dell'ARCA di Milano: Gruppo CAP apre il bando di gara per la gestione degli spazi della nuova sede che saranno aperti ai cittadini (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Fino al 12 luglio è possibile partecipare alla gara pubblica che offre la possibilità di gestire almeno per 4 anni bar, spazio culturale e centro congressi della nuova sede di via Rimini che sarà completata a fine 2021 Milano, 1 luglio 2021- Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha indetto un bando di gara, in vigore fino al 12 luglio, per l'assegnazione degli spazi aperti al pubblico nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Fino al 12 luglio è possibile partecipare allapubblica che offre la possibilità di gestire almeno per 4 anni bar,o culturale e centro congressidi via Rimini che sarà completata a fine 2021, 1 luglio 2021-CAP, gestore del servizio idrico integratoa Città metropolitana di, ha indetto undi, in vigore fino al 12 luglio, per l'assegnazioneal pubblico nella ...

