Salernitana | comunicato ultras | «Contestazione fino alla cessione»

(Di giovedì 1 luglio 2021) Durodeglidellarelativo al caos: ecco le parole su Lotito e Gabriele Gravina Durodeglisul caos. «Siamo rimasti in silenzio affinché nessuno ci strumentalizzasse. Sono arrivate le scadenze decisive. Nessuno si dolga del parlar chiaro: è fatto per gli amici. Sappiate quanto segue. Giammai grideremo Forza Gravina: la Figc è compartecipe e correa della multiproprietà, contro la quale ci siamo battuti senza che mai ci abbia dato ascolto. Giammai grideremo abbasso Gravina: Lotito ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Il duro comunicato degli Ultras della #Salernitana - SkySport : ULTIM'ORA COMUNICATO SALERNITANA: TRASFERITO CAPITALE SOCIALE A UN TRUST FINALIZZATO ALLA VENDITA DEL CLUB #SkySport #Salernitana - ntrovola_tonze : RT @DiMarzio: #SerieA | Il duro comunicato degli Ultras della #Salernitana - USSalernitana : RT @DiMarzio: #SerieA | Il duro comunicato degli Ultras della #Salernitana - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #SerieA | Il duro comunicato degli Ultras della #Salernitana -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana comunicato

La tifoseria organizzata legata allaha pubblicato unufficiale sulla situazione del club, dopo la proposta di trust da parte di Claudio Lotito . Il rifiuto della Figc ha reso complesso e incerto il futuro della ...Commenta per primo Bocciata, dalla Figc , la proposta di trust, laora ha tempo fino al 3 luglio, alle 20, per cambiare proprietà. Nel frattempo, è arrivato ildegli Ultras del club campano , che fanno sentire la propria voce: 'Siamo rimasti in ...Il duro comunicato degli Ultras della Salernitana sulla cessione del club La questione Salernitana continua a far discutere. Dopo la proposta di trust bocciata dalla FIGC, la nuova scadenza per presen ...Duro comunicato degli ultras della Salernitana relativo al caos cessione: ecco le parole su Lotito e Gabriele Gravina Duro comunicato degli ultras sul caos cessione Salernitana. «Siamo rimasti in sile ...