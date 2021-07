Saldi Estivi, conto alla rovescia: il calendario regione per regione (Di giovedì 1 luglio 2021) Partono domani in Italia i Saldi Estivi, appuntamento imperdibile per gli amanti dello shopping. Vediamo il calendario regione per regione conto alla rovescia per l’inizio dei Saldi Estivi in Italia che inizieranno proprio a partire dalla giornata di domani. Sono tantissimi i consumatori italiani che non vedono l’ora di poter acquistare, sempre nel rispetto delle L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 luglio 2021) Partono domani in Italia i, appuntamento imperdibile per gli amanti dello shopping. Vediamo ilperper l’inizio deiin Italia che inizieranno proprio a partire dgiornata di domani. Sono tantissimi i consumatori italiani che non vedono l’ora di poter acquistare, sempre nel rispetto delle L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

lagenda70889069 : In Valsusa da RobyRo Abbigliamento Donna di Avigliana iniziano i saldi estivi con il 50% di sconto #Avigliana… - franser_real : Cosa cambia a luglio - CislMessina : Partono oggi in #Sicilia i #saldi estivi. Un’opportunità ma attenzione. Ne abbiamo parlato anche in… - enrydamy : RT @Adnkronos: Al via i #saldi, Confcommercio: spesa media 170 euro a famiglia. - rosatoeu : Saldi estivi, tasse rinviate, green pass, sfratti e licenziamenti: cosa cambia a luglio. -