Sainz verso il GP d' Austria | Fondamentale capire la nuova costruzione Pirelli

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ripetersi nel risultato è l'attesa minimail GP d', per Carlose per la Ferrari. C'è altro da ricercare, una prestazione da trovare in qualifica, conservando l'ottimo ritmo gara che ...

Advertising

autosprint : #Sainz verso il #GPdAustria: 'Aiutati da assetto, preparazione e circuito' - infoitsport : Sainz verso il GP di Stiria: 'Problemi alle gomme restano ma grande reazione' - autosprint : #Sainz verso il GP di Stiria: 'Problemi alle gomme restano ma grande reazio??ne' -

Ultime Notizie dalla rete : Sainz verso

Autosprint.it

il GP d'Austria: 'Aiutati da assetto, preparazione e circuito' Per Leclerc, la prima scoperta c'è già stata, 'sì l'abbiamo provata, però si tratta ancora dei primissimi passi' , dice a ...Ripetersi nel risultato è l'attesa minimail GP d'Austria, per Carlose per la Ferrari. C'è altro da ricercare, una prestazione da trovare in qualifica, conservando l'ottimo ritmo gara che ha consentito di agguantare il sesto ...Secondo weekend consecutivo a Spielberg, dopo la vittoria di Verstappen si attende la reazione Mercedes. Capitolo Ferrari: è lotta con Mclaren ...La prestazione al Red Bull Ring di domenica scorsa, dopo le difficoltà del Paul Ricard, sono attribuite a tre fattori chiave. Per la Ferrari novità in arrivo sulla SF21 nella zona del fondo ...