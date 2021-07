Rosalinda Cannavò: provvedimenti legali contro Non è l’Arena e cosa ne pensa di Manuela Arcuri (Di giovedì 1 luglio 2021) Rosalinda Cannavò ospite de “Il bianco e il nero”, il programma di inchieste condotto da Gabriele Parpiglia su Live Now, ha parlato approfonditamente dell’AresGate citando – ovviamente – Alberto Tarallo e il suicidio di Teodosio Losito. Rosalinda Cannavò, denuncia gli autori di Non è l’Arena L’ex attrice dell’Ares, parlando con Parpiglia, ha confidato di avere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 1 luglio 2021)ospite de “Il bianco e il nero”, il programma di inchieste condotto da Gabriele Parpiglia su Live Now, ha parlato approfonditamente dell’AresGate citando – ovviamente – Alberto Tarallo e il suicidio di Teodosio Losito., denuncia gli autori di Non èL’ex attrice dell’Ares, parlando con Parpiglia, ha confidato di avere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Estelar09 : RT @GiuseppeporroIt: AresGate, Rosalinda Cannavò rivela il motivo per cui ha denunciato gli autori di ” Non è l’Arena” e parla di Manuela A… - blackXf7 : RT @GiuseppeporroIt: AresGate, Rosalinda Cannavò rivela il motivo per cui ha denunciato gli autori di ” Non è l’Arena” e parla di Manuela A… - Parpiglia : RT @GiuseppeporroIt: AresGate, Rosalinda Cannavò rivela il motivo per cui ha denunciato gli autori di ” Non è l’Arena” e parla di Manuela A… - GiuseppeporroIt : AresGate, Rosalinda Cannavò rivela il motivo per cui ha denunciato gli autori di ” Non è l’Arena” e parla di Manuel… - giannangelona : Non so come fate ancora a fidarvi di Rosalinda Cannavò -