Rosalinda Cannavò parla dell'AresGate e rivela: "Ho paura di tornare a casa, temo possa succedermi qualcosa"

Rosalinda Cannavò ospite a Live-Now

Martedì sera l'ex gieffina Rosalinda Cannavò è stata ospite nel nuovo programma di Gabriele Parpiglia Live-Now. In quell'occasione la 28enne messinese ha parlato del suo passato nella squadra di Alberto Tarallo, ma anche del cosiddetto AresGate e di Gabriel Garko, il fidanzato che all'epoca l'agenzia le aveva affibbiato per creare gossip e far parlare di loro. "Il peso di tutte quelle menzogne mi ha soffocato e mi ha spinto nel più profondo. Ho sofferto di disturbi alimentari e di anoressia e non lo ...

