Roma, Zaniolo: «Mourinho? Siamo tutti gasati, è un grande allenatore»

Nicolò Zaniolo ha parlato dell'arrivo sulla panchina della Roma di José Mourinho

Nicolò Zaniolo, talento della Roma pronta a tornare in campo dopo il secondo infortunio al ginocchio, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell'arrivo sulla panchina giallorossa di José Mourinho.

«Dico solo che Siamo tutti gasati, perché non vediamo l'ora di dimostrare a Mourinho quanto valiamo. È un grande allenatore e ha vinto tanto. Per me è un ...

