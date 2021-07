Roma, sgombero al Campo Rom ‘La Monachina’: operazioni in corso (FOTO) (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono iniziate questa mattina le operazioni di sgombero per liberare il Campo nomadi “La Monachina”. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, del Gruppo XIII “Aurelio”, GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale). sgombero al Campo Rom La Monachina Gli agenti stanno provvedendo all’identificazione e allontanamento di coloro ancora presenti all’interno dell’area . Poco più di una decina le persone trovate all’interno dei moduli, che progressivamente vengono accolti dal personale dei servizi sociali per l’avvio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono iniziate questa mattina lediper liberare ilnomadi “La Monachina”. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale diCapitale, del Gruppo XIII “Aurelio”, GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale).alRom La Monachina Gli agenti stanno provvedendo all’identificazione e allontanamento di coloro ancora presenti all’interno dell’area . Poco più di una decina le persone trovate all’interno dei moduli, che progressivamente vengono accolti dal personale dei servizi sociali per l’avvio ...

Sgomberato il campo rom 'La Monachina'
Marco Milani del sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale: "L'area, che necessita di bonifica dalle ingenti quantità di rifiuti illecitamente sversati"

L'Italia batte il Belgio: balzo del pil e la Nato a Roma Maurizio Milani sa già come andrà a finire la partita. E ha un'esclusiva: la telefonata tra Biden e Mancini. Perché dopo una vittoria così, è inevitabile qualche cambiamento internazionale ...

