Roma, rider senza contratto (ma con il reddito di cittadinanza): 800 mila euro di multa per i datori di lavoro (VIDEO) (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – Da più di un anno l'incremento delle consegne a domicilio è notevolmente aumentato; pizze, pasti, bevande e, ovviamente, tantissimi rider. Lavoratori che, purtroppo, si sono scoperti sempre più essere senza contratto: "in nero". Le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano negli ultimi mesi – a seguito delle misure di contenimento Covid – hanno intensificato il controllo nelle principale rotabili della Capitale: specialmente nelle ore serali, per verificare la regolare assunzione dei fattorini da parte dei datori di lavoro.

