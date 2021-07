Roma | Meloni | ' Raggi senza maggioranza triste epilogo amministrazione M5S'

(Di giovedì 1 luglio 2021), 1 lug. (Adnkronos) - "Il sindaco dinon ha più lain Assemblea capitolina. È ildell'Cinquestelle: in cinque anni nessun problema della Capitale è stato risolto e rimangono solo disastri e promesse non mantenute. I cittadinini hanno bisogno di un sindaco all'altezza di questa città che sappia dove mettere le mani, che conosca la macchina amministrativa e sia in grado di dare risposte ai cittadini. Enrico Michetti è la persona giusta e siamo certi che avrà la fiducia dei ...

... Salvini e Meloni si destano e competono quotidianamente, ma poi alla fine si alleano per vincere ... da Calenda ai 5 Stelle - penso a Roma in particolar modo - siano leali sostenendo le nostre ... Matteo Salvini e Giorgia Meloni assomigliano sempre più a due contendenti piuttosto che alleati ... Se a Roma il nodo è stato risolto grazie a un ticket con Enrico Michetti, indicato dalla leader di ...