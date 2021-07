Roma | l' indebitamento finanziario sale a 303 milioni E RomaTv chiude i battenti

(Di giovedì 1 luglio 2021) In attesa dello sbarco di Mourinho (domani alle 12 a Ciampino) e di un mercato che stenta a decollare, i Friedkin fanno i conti. In tutti i sensi. L 'netto dellaal 31 ...

In attesa dello sbarco di Mourinho (domani alle 12 a Ciampino) e di un mercato che stenta a decollare, i Friedkin fanno i conti. In tutti i sensi. L 'finanziario netto dellaal 31 maggio, infatti, ammonta a 303,6 milioni di euro (+11,9 mln rispetto ad aprile) . Questo quanto emerge dalla relazione finanziaria che il club ...Commenta per primo Laha pubblicato sul suo sito internet un comunicato dove riporta la situazione finanziaria del club, con unnetto al 31 maggio pari a 303,6 milioni di euro : 'L'...