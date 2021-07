Roberto Martinez: “Pallone d’Oro? Avessi 100 euro scommetterei 50 su Lukaku e 50... (Di giovedì 1 luglio 2021) Il CT belga ha parlato della sua Nazionale e non solo in vista del match dei quarti di finale contro l'Italia Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 luglio 2021) Il CT belga ha parlato della sua Nazionale e non solo in vista del match dei quarti di finale contro l'Italia

Advertising

GoalItalia : 'Lukaku è andato nel club giusto al momento giusto' ?? '#BelgioItalia una partita da 50 e 50' ????- ???? Roberto Marti… - ArMa1518 : RT @GoalItalia: 'Lukaku è andato nel club giusto al momento giusto' ?? '#BelgioItalia una partita da 50 e 50' ????- ???? Roberto Martinez in e… - _esegesi_ : RT @GoalItalia: 'Lukaku è andato nel club giusto al momento giusto' ?? '#BelgioItalia una partita da 50 e 50' ????- ???? Roberto Martinez in e… - Zelgadis265 : RT @GoalItalia: 'Lukaku è andato nel club giusto al momento giusto' ?? '#BelgioItalia una partita da 50 e 50' ????- ???? Roberto Martinez in e… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: 'Lukaku è andato nel club giusto al momento giusto' ?? '#BelgioItalia una partita da 50 e 50' ????- ???? Roberto Martinez in e… -