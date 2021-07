Ritorno di fiamma del Napoli per il giovane Zian Flemming, si attende l'ok di Spalletti (Di giovedì 1 luglio 2021) Non solo il terzino sinistro nella lista degli obiettivi di Giuntoli. Il Napoli si sta muovendo per rinforzare la rosa in ogni zona del campo, cercando, se possibile, di compiere investimenti giovani ed economicamente non troppo onerosi. Secondo Sky Sport, infatti, gli azzurri hanno messo gli occhi su Zian Flemming del Fortuna Sittard. Il giocatore era stato già accostato al Napoli nelle scorse settimane, ma adesso la dirigenza sembra voler compiere l'accelerata decisiva. Classe '98, olandese, Flemming è un centrocampista offensivo di spiccate doti tecniche, capace di mettere a referto 12 gol e 7 assist ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 luglio 2021) Non solo il terzino sinistro nella lista degli obiettivi di Giuntoli. Ilsi sta muovendo per rinforzare la rosa in ogni zona del campo, cercando, se possibile, di compiere investimenti giovani ed economicamente non troppo onerosi. Secondo Sky Sport, infatti, gli azzurri hanno messo gli occhi sudel Fortuna Sittard. Il giocatore era stato già accostato alnelle scorse settimane, ma adesso la dirigenza sembra voler compiere l'accelerata decisiva. Classe '98, olandese,è un centrocampista offensivo di spiccate doti tecniche, capace di mettere a referto 12 gol e 7 assist ...

Advertising

Spazio_Napoli : Ritorno di fiamma del Napoli per il giovane Zian Flemming, si attende l'ok di Spalletti - gilnar76 : Ritorno di fiamma del #Napoli per il giovane Zian Flemming, si attende l'ok di Spalletti #Forzanapoli #Napolicalcio… - irace_iris : Non @saraaverd e Lucia che in live hanno rivelato del ritorno di fiamma con la ex Giorgia?????? quando sarà 3 secondi… - infoitsport : Milan, non solo Bakayoko: un altro ritorno di fiamma a centrocampo - marriedtostef : 2x05 RITORNO DI FIAMMA(mai andata via) TRA HANNA E CALEB STO PIANGENDO -