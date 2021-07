Ritorno a scuola, chi è vaccinato può restare in classe anche in presenza di focolai. La proposta dell’assessore alla salute dell’Emilia Romagna (Di giovedì 1 luglio 2021) "Mi pare che su una cosa siamo d’accordo con il consigliere Barcaiuolo: la scuola la vogliamo sicura, e i ragazzi devono poterla frequentare in presenza. E per questo vogliamo raggiungere il miglior risultato possibile nella vaccinazione del personale scolastico docente e non docente (che già oggi ha superato l’81% di vaccinazione con almeno una dose) e vaccinare con priorità la popolazione target in età scolastica”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 luglio 2021) "Mi pare che su una cosa siamo d’accordo con il consigliere Barcaiuolo: lala vogliamo sicura, e i ragazzi devono poterla frequentare in. E per questo vogliamo raggiungere il miglior risultato possibile nella vaccinazione del personale scolastico docente e non docente (che già oggi ha superato l’81% di vaccinazione con almeno una dose) e vaccinare con priorità la popolazione target in età scolastica”. L'articolo .

orizzontescuola : Ritorno a scuola, chi è vaccinato può restare in classe anche in presenza di focolai. La proposta dell’assessore al… - Santal68 : RT @valy_s: @Theskeptical_ Coordinatrice nazionale “rete scuola in presenza”. Dopo essersi battute contro la DAD, ora si battono contro qua… - VoxClamantis5 : @metaanto @evavola @ElenaInvernizzi @Signorasinasce in Emilia Romagna sono già partiti con gli 'studenti vaccinati… - dianatamantini : MXGP - Tim Gajser, ritorno a Maggiora da leader MXGP. Ad aprile due vittorie su questa pista 'vecchia scuola'. 'Qua… - corsedimoto : MXGP - Tim #Gajser, ritorno a Maggiora da leader #MXGP. Ad aprile due vittorie su questa pista 'vecchia scuola'. 'Q… -