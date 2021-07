Rincari benzina, scatta l’allarme: “Effetto valanga sull’85% della spesa degli italiani” (Di giovedì 1 luglio 2021) Un rincaro che ha già iniziato a spaventare le famiglie italiane, quello sulla benzina, evidenziato dal report sul prezzo medio mensile dei carburanti pubblicato il 30 giugno dal ministero dello Sviluppo Economico. Nel testo, è emerso un aumento notevole, con i costi che si attesteranno a 1,625 euro al litro per la benzina nei self-service e 1,486 per il gasolio. Una stangata della quale in pochi stanno parlando in queste ore e che rischia di avere effetti devastanti per le famiglie italiane. Sugli aumenti è subito intervenuto il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona, che ha spiegato: “Dopo aver sfondato a metà ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 1 luglio 2021) Un rincaro che ha già iniziato a spaventare le famiglie italiane, quello sulla, evidenziato dal report sul prezzo medio mensile dei carburanti pubblicato il 30 giugno dal ministero dello Sviluppo Economico. Nel testo, è emerso un aumento notevole, con i costi che si attesteranno a 1,625 euro al litro per lanei self-service e 1,486 per il gasolio. Una stangataquale in pochi stanno parlando in queste ore e che rischia di avere effetti devastanti per le famiglie italiane. Sugli aumenti è subito intervenuto il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona, che ha spiegato: “Dopo aver sfondato a metà ...

