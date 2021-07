Rimodulazioni WindTre del 28 giugno: promemoria doveroso (Di giovedì 1 luglio 2021) Dal 28 giugno 2021 sono entrate in vigore alcune Rimodulazioni WindTre che preferiamo portare alla vostra attenzione per evitare di farvi poi incappare in brutte sorprese laddove possiate esservene nel frattempo dimenticati (sarete certamente stati informati dal gestore telefonico, ma magari vi è sfuggito). Le modifiche unilaterali del contratto interessano gli ex clienti 3 Italia e riguardano il servizio di anticipo del traffico. Si tratta, nel concreto, di dover imparare a convivere con l’extra-soglia che include 1GB al giorno al prezzo di 0,99 euro, da sfruttare fino alle 23.59 del giorno stesso, con blocco automatico della ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 1 luglio 2021) Dal 282021 sono entrate in vigore alcuneche preferiamo portare alla vostra attenzione per evitare di farvi poi incappare in brutte sorprese laddove possiate esservene nel frattempo dimenticati (sarete certamente stati informati dal gestore telefonico, ma magari vi è sfuggito). Le modifiche unilaterali del contratto interessano gli ex clienti 3 Italia e riguardano il servizio di anticipo del traffico. Si tratta, nel concreto, di dover imparare a convivere con l’extra-soglia che include 1GB al giorno al prezzo di 0,99 euro, da sfruttare fino alle 23.59 del giorno stesso, con blocco automatico della ...

