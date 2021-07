Ribery Fiorentina, ufficiale l’addio: l’annuncio del club – FOTO (Di giovedì 1 luglio 2021) Franck Ribery non è più un giocatore della Fiorentina: ecco l’annuncio del club viola sui propri canali social – FOTO Ieri era arrivato l’appello di Sebastian Frey alla Fiorentina che riportava la posizione di Ribery in merito alla sua voglia di restare in viola. Appello non accolto con l’annuncio dell’addio tra il fantasista francese e il club viola. La notizia è stata riportata dall’account ufficiale della Fiorentina sui social: si conclude dopo due anni il rapporto che forse non è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Francknon è più un giocatore della: eccodelviola sui propri canali social –Ieri era arrivato l’appello di Sebastian Frey allache riportava la posizione diin merito alla sua voglia di restare in viola. Appello non accolto condeltra il fantasista francese e ilviola. La notizia è stata riportata dall’accountdellasui social: si conclude dopo due anni il rapporto che forse non è ...

