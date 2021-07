Reggio Calabria: la Città Metropolitana continua il percorso verso la costituzione della Fondazione di comunità (Di giovedì 1 luglio 2021) . Il sindaco Falcomatà: “Avanti a passo svelto per iniziare le attività sui territori” Prosegue il percorso intrapreso dalla Città Metropolitana per arrivare alla costituzione della Fondazione di comunità dell’area Metropolitana di Reggio Calabria, un importante strumento di infrastrutturazione sociale per il territorio basato sull’aggregazione e sulla collaborazione di soggetti espressione della realtà locale in grado di attrarre risorse e valorizzarle attraverso un’oculata ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) . Il sindaco Falcomatà: “Avanti a passo svelto per iniziare le attività sui territori” Prosegue ilintrapreso dallaper arrivare alladidell’areadi, un importante strumento di infrastrutturazione sociale per il territorio basato sull’aggregazione e sulla collaborazione di soggetti espressionerealtà locale in grado di attrarre risorse e valorizzarle attraun’oculata ...

Advertising

poliziadistato : Il tuo sorriso è per noi il regalo più bello?? Lei è la bimba morsa da una vipera Per far arrivare in tempi record… - pixel_di : RT @Maurizio_Lupi: Sulle infrastrutture basta ideologie. L’#AltaVelocità vuol rilancio del Paese. Farla arrivare a Reggio Calabria ed esclu… - 7marj : RT @GarauSilvana: #ReggioCalabria dove governano #ItaliaViva e #Pd - GarauSilvana : #ReggioCalabria dove governano #ItaliaViva e #Pd - Strill_it : (VIDEO) Nuovo brano di Giovanni Allevi: è uscito il video girato a Reggio Calabria -