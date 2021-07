Recovery | Assolombarda | ' opportunità per rigenerazione | non sprechiamola' **

(Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - Dopo una crisi "così profonda" ora "ripartire non basta. Dobbiamo avere uno sguardo lungo: oggi abbiamo l'e le risorse - ben 235 miliardi del Pnrr - per avviare una vera e propria: economica, sociale, politica e urbana". Così Alessandro Spada, Presidente di, durante il suo discorso in occasione dell'Assemblea Generale 2021 a MilanoSesto presso le ex Acciaierie Falck di Sesto San Giovanni. Secondo Spada, "abbiamo il dovere di farlo, dovere verso noi stessi e soprattutto verso le prossime generazioni". Oggi, aggiunge, "siamo tutti chiamati a lavorare per attuare con la ...

Per il presidente diSpada occorre sfruttare l'occasione delfund per cambiare l'economia Rigenerare il Paese. Sfruttando l'occasione delfund per cambiare l'economia, la politica, la ......i valori della Ue con ilPlan. E le indicazioni strategiche e operative del Pnrr (il Piano di ripresa e resilienza) messe a punto dal governo presieduto da Mario Draghi, che...Per il presidente di Assolombarda Spada occorre sfruttare l’occasione del Recovery fund per cambiare l’economia ...«Sulla base dei sondaggi che abbiamo fatto in queste settimane riteniamo che il rischio di licenziamenti, con lo sblocco dal 1° luglio, sarà basso, in particolare nella nostra provincia». Gianni Quart ...