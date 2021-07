Ratchet and Clank Rift Apart: arrivano i 40fps in Fidelity mode (Di giovedì 1 luglio 2021) L‘ultimo aggiornamento 1.002 di Ratchet and Clank Rift Apart corregge il supporto ai display a 120Hz e porta la Fidelity mode a 40fps Rift Apart riceve il suo primo aggiornamento. La versione 1.002 del gioco porta diverse novità e corregge alcune incompatibilità. Ora è stata risolto il problema con i display a 120Hz ed è stato aumentato il frame rate a 40fps per la Fidelity mode di Ratchet and Clank Rift Apart. Il ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 luglio 2021) L‘ultimo aggiornamento 1.002 diandcorregge il supporto ai display a 120Hz e porta lariceve il suo primo aggiornamento. La versione 1.002 del gioco porta diverse novità e corregge alcune incompatibilità. Ora è stata risolto il problema con i display a 120Hz ed è stato aumentato il frame rate aper ladiand. Il ...

Eurogamer_it : L'ultimo aggiornamento di #RatchetAndClankRiftApart supporta i 4ofps a 120 Hz. - LinoVrgas : Que pinche divertido esta ratchet and clank - susinalittle : BTW non io che piango perché uno streamer ha detto che avrebbe portato gta rp sta Sera. da venerdi ho livelli di st… - Ramamarco97 : Visto che per sbaglio ho perso 'di nuovo' gli episodi dei graffiti che devo registrare. Però vi lascio questo in qu… - Eurogamer_it : #RatchetAndClankRiftApart, il trofeo platino è stato sbloccato da più della metà dei giocatori. -