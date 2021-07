Raspadori-Inter, pronti 20 milioni di euro per l’attaccante. La situazione (Di giovedì 1 luglio 2021) La trattativa Raspadori-Inter sta avendo una grande accelerata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per l’attaccante del Sassuolo i nerazzurri sono disposti a spendere 20 milioni di euro: al di là delle cessioni. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:: Probabili formazioni Sassuolo-Inter, 9^ giornata Serie A L’Inter vince contro il Sassuolo, il riepilogo del sabato di Serie A L’Inter batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di A Probabili ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 1 luglio 2021) La trattativasta avendo una grande accelerata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, perdel Sassuolo i nerazzurri sono disposti a spendere 20di: al di là delle cessioni. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Probabili formazioni Sassuolo-, 9^ giornata Serie A L’vince contro il Sassuolo, il riepilogo del sabato di Serie A L’batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di A Probabili ...

Advertising

FBiasin : #Carnevali: “Contatti con l’#Inter per #Raspadori con l’amico Beppe (#Marotta ndr). Non pensiamo di cederlo ma con… - FcInterNewsit : Carnevali: 'Giusto che l'Inter monitori Raspadori'. Marotta ci scherza su: 'Patto importante' - DiMarzio : #Calciomercato #Inter, occhi puntati su #Raspadori. Intanto è fatta per il rinnovo di #Ranocchia - SasolAle : RT @cmdotcom: #Carnevali: '#Juve, ci sono tante offerte per #Locatelli e vale più di 40 milioni. Il #Milan non ha chiesto #Berardi, su #Ras… - fcin1908it : Ts – Inter su Raspadori: stanziata questa cifra importante. E c’è la possibilità di… -