Rally del Casentino: il giro di boa dell’International Rally Cup (Di giovedì 1 luglio 2021) I Rally a 360° e oltre: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Hanno confermato le aspettative, le linee svelate dal Rally del Casentino. Una presenza forte, marcata, da parte dei protagonisti della serie preannuncia un fine settimana di intense emozioni: questa la cornice dell’International Rally Cup ambientata sulle strade della provincia di Arezzo, tra le “piesse” proposte da Scuderia Etruria Sport. E proprio sulle strade casentinesi prenderà L'articolo proviene da RS E ... Leggi su rallyeslalom (Di giovedì 1 luglio 2021) Ia 360° e oltre: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Hanno confermato le aspettative, le linee svelate daldel. Una presenza forte, marcata, da parte dei protagonisti della serie preannuncia un fine settimana di intense emozioni: questa la corniceCup ambientata sulle strade della provincia di Arezzo, tra le “piesse” proposte da Scuderia Etruria Sport. E proprio sulle strade casentinesi prenderà L'articolo proviene da RS E ...

Advertising

prontotaxi_6645 : @prontotaxi_6645 insieme a @RallydiRoma vi invitano all'evento più clow del mese. Dal 23 al 25 Luglio non perder… - Hillclimbit : Archiviato con soddisfazione e tanti consensi il 36° Rally Bellunese, gara inaugurale della Coppa Rally quarta zona… - infoiteconomia : Neuberger Berman: non siamo alla fine del rally azionario, la volatilità può essere un'occasione - CWW0a6FsH5C3QNl : RT @toyota_italia: Alte temperature, fondi sconnessi e sessioni velocissime. Arriva il Rally Italia Sardegna, un’occasione anche per presen… - mattiperlecors1 : L’INTERNATIONAL RALLY CUP AL “GIRO DI BOA” DEL RALLY INTERNAZIONALE CASENTINO: SULLE STRADE ARETINE TUTTO L’AGONIS… -