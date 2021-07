RAI SPORT – ADL ha chiesto una cifra enorme per cedere Mario Rui. Emerson e Insigne, le ultime (Di giovedì 1 luglio 2021) De Laurentiis ha chiesto una cifra enorme per cedere Mario Rui. Lo riferisce l’esperto di calciomercato di Rai SPORT, Ciro Venerato. Il giornalista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha riportato le ultime sul calciomercato dei partenopei. “Aurelio De Laurentiis ha sparato una cifra abnorme per cedere Mario Rui: circa quindici milioni di euro. Ma il patron del sodalizio campano si accontenterebbe anche di sei, sette milioni. Il difensore sta molto bene a Napoli ed è chiaro che dovrà trovare un accordo con il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 luglio 2021) De Laurentiis haunaperRui. Lo riferisce l’esperto di calciomercato di Rai, Ciro Venerato. Il giornalista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha riportato lesul calciomercato dei partenopei. “Aurelio De Laurentiis ha sparato unaabnorme perRui: circa quindici milioni di euro. Ma il patron del sodalizio campano si accontenterebbe anche di sei, sette milioni. Il difensore sta molto bene a Napoli ed è chiaro che dovrà trovare un accordo con il ...

