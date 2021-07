Raggi perde la maggioranza | 4 consiglieri lasciano il Movimento 5 Stelle

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug . Ancora guai per Virginia, il discusso sindaco di Roma che “paga” la fedeltà a Beppe Grillo anche in casa sua: quattrocapitolini delhanno lasciato il partito per formare un nuovo soggetto. E leila. Ladice addio allaAd annunciare l'”abbandono” nei confronti dellaè stata Donatella Iorio durante l’intervento in Assemblea. Insieme a leiMarco Terranova, Enrico Stefano ed Angelo Sturni. Gli stessi quattro ...

Il sindaco Virginiadi fatto la maggioranza in Campidoglio. I quattro consiglieri, che avevano già espresso la loro contrarietà alla ricandidatura della, hanno annunciato la nascita ...Quattro consiglieri capitolini del Movimento 5 Stelle lasciano il gruppo e il partito. Ad annunciarlo è stata Donatella Iorio nel corso di un suo intervento in assemblea in aula Giulio Cesare: 'Ho ...Quattro consiglieri capitolini del M5s hanno deciso di lasciare il Movimento. Ad annunciarlo è stata Donatella Iorio durante l'intervento in Assemblea. Oltre a lei lasciano Marco Terranova, Enrico Ste ...Quattro consiglieri capitolini del Movimento 5 Stelle lasciano il gruppo e il partito. Ad annunciarlo è stata Donatella Iorio nel corso di un suo intervento in assemblea in aula Giulio ...