Ragazza si rifiuta di fare l'elemosina, la mendicante le dà un pugno sul viso (Di giovedì 1 luglio 2021) Firenze, 1 luglio 2021 - Colpita da un pugno al volto da una mendicante alla quale aveva rifiutato di fare l'elemosina. Vittima dell'aggressione, avvenuta ieri pomeriggio a Firenze, nei pressi della ... Leggi su lanazione (Di giovedì 1 luglio 2021) Firenze, 1 luglio 2021 - Colpita da unal volto da unaalla quale avevato dil'. Vittima dell'aggressione, avvenuta ieri pomeriggio a Firenze, nei pressi della ...

Advertising

Santame10 : RT @qn_lanazione: #Firenze. Ragazza si rifiuta di fare l'elemosina, la medicante le dà un pugno sul viso - qn_lanazione : #Firenze. Ragazza si rifiuta di fare l'elemosina, la medicante le dà un pugno sul viso - vanteestudio : natascia come real di un pg ragazza che fa sempre la vittima e fa i drama per fare la vittima e dopo che le fai not… - vampirically : @elezenrat oh no, ma quindi c'è tanto fanservice? so della faccenda del tipo che ci prova con una ragazza lesbica c… - GiovanniFanfoni : @rossmasp1960 'Nei giorni scorsi [aprile 2017] una giovane ragazza kosovara, è stata ricoverata presso il pronto so… -