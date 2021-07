Quel ghiribizzo europeo che si chiama “belgitudine”

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tra i vari popoli della Gallia “i più forti sono i belgi”, scriveva Giulio Cesare nel De Bello Gallico, più di due mila anni fa. Poi il Belgio ha deluso le aspettative. Che altro dire di un paese che non è una nazione ma un progetto creato a tavolino come stato cuscinetto, al quale i governanti d’Europa dovettero trovare un monarca per evitare il caos delle repubbliche rivoluzionarie, un paese che più di recente l’ex presidente americano Donald Trump pensava fosse soltanto “una bella città”, i cui sport nazionali sono l’hockey su prato e i piccioni viaggiatori, un paese che regolarmente si ritrova senza governo per due anni, ma nel quale a gestire una pandemia sono nove ministri della ...