Quarta puntata di Viaggio nella Grande Bellezza il 1° luglio, Cesare Bocci racconta Padre Pio: Lino Banfi tra gli ospiti (Di giovedì 1 luglio 2021) nella Quarta puntata di Viaggio nella Grande Bellezza, in onda giovedì 1 luglio, Cesare Bocci ci porta alla scoperta della figura di Padre Pio. Considerato il santo tra i più popolari in Italia e nel mondo, Fra’ Pio ha generato un fenomeno di devozione e una comunità di fedeli, come mai accaduto prima di allora nella storia del Chiesa Cattolica. Una circostanza che ha sollevato non poche perplessità, ma che non ha mai fermato il culto dei devoti. Prima della pandemia, infatti, il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 luglio 2021)di, in onda giovedì 1ci porta alla scoperta della figura diPio. Considerato il santo tra i più popolari in Italia e nel mondo, Fra’ Pio ha generato un fenomeno di devozione e una comunità di fedeli, come mai accaduto prima di allorastoria del Chiesa Cattolica. Una circostanza che ha sollevato non poche perplessità, ma che non ha mai fermato il culto dei devoti. Prima della pandemia, infatti, il ...

Advertising

xWiseGirl : RT @nodangerinsoul_: Per chi sta cancellando Tom Hiddleston perchè secondo loro sostiene Sylvie-Loki in quanto ha detto che la quarta è la… - moviescharms : RT @nodangerinsoul_: Per chi sta cancellando Tom Hiddleston perchè secondo loro sostiene Sylvie-Loki in quanto ha detto che la quarta è la… - fede031098 : @EXPER1ENCEX Una settimana passa in fretta. Sembra ieri che abbiamo visto la prima puntata della serie e invece siamo già alla quarta - nonesistelamore : si ma gli edit della quarta puntata di loki sono da denuncia, cristo dio - killerxqueenx : RT @nodangerinsoul_: Per chi sta cancellando Tom Hiddleston perchè secondo loro sostiene Sylvie-Loki in quanto ha detto che la quarta è la… -