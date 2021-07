Quante altre donne incinte moriranno annegate prima che la situazione cambi?

Leggi su cityroma

(Di giovedì 1 luglio 2021) Lampedusa, a seguito di un barcone ribaltato,sette, una delle quali in gravidanza. Il numero di persone morte in mare nei primi sei mesi del 2021 è triplicato Dicevano che ad arrivare in Italia sui barconi sono solo uomini palestrati, in perfetta forma e con cellulari di ultima generazione. Ogni naufragio ci racconta invece una storia molto diversa. Nelle scorse ore un barchino con a bordo decine di persone si è trovato in estrema difficoltà a sole 5 miglia nautiche dall’isola di Lampedusa. Sette, tra cui una 20enne incinta, sono morte, i dispersi sono dieci tra cui due bambini. Tra i sopravvissuti portati in salvo ...